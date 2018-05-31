Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı (KPSS 2018 5) için Tercih Yapacaklar Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 4 Haziran 2018 tarihinde başlayacak. ÖSYM'den yapılan duyuruda, başvuru kılavuzu da paylaşılmış, ilgili kılavuzda daha önce 2018 4'de tercih hakkını kullanan ve yerleşen adayların bu tercih sürecinde başvuru yapmalarının sistem tarafından engelleneceğine yer verilmişti.

Yine aynı kılavuzda tercih ücreti olarak belirlenen 15 TL'nin 12 Haziran 2018 tarihi mesai bitimine kadar yatırılmaması durumunda adayın tercih ettiği kadroya yerleştirilmeyeceği, tercihinin geçersiz sayılacağı belirtildi. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda :"Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (15,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 12 Haziran 2018 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 12 Haziran 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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