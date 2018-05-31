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Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı (KPSS 2018 5) için Tercih Yapacaklar Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 4 Haziran 2018 tarihinde başlayacak.

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Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı (KPSS 2018 5) için Tercih Yapacaklar Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 4 Haziran 2018 tarihinde başlayacak.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:08
Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı (KPSS 2018 5) için Tercih Yapacaklar Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 4 Haziran 2018 tarihinde başlayacak. ÖSYM'den yapılan duyuruda, başvuru kılavuzu da paylaşılmış, ilgili kılavuzda daha önce 2018 4'de tercih hakkını kullanan ve yerleşen adayların bu tercih sürecinde başvuru yapmalarının sistem tarafından engelleneceğine yer verilmişti.

Yine aynı kılavuzda tercih ücreti olarak belirlenen 15 TL'nin 12 Haziran 2018 tarihi mesai bitimine kadar yatırılmaması durumunda adayın tercih ettiği kadroya yerleştirilmeyeceği, tercihinin geçersiz sayılacağı belirtildi. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda :"Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (15,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 12 Haziran 2018 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 12 Haziran 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.05.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Tercih KılavuzuSağlık Bakanlığı
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metehan 4 saat önce

biz İİBFliler de 2 bin kişilik kadro için 14 aydır bir yerlerimizi yırtıyoruz

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Zühre 4 saat önce

2018/4 tercih yapanlar 2018/5 tercih yapmayacaklar mı?

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Serife 3 saat önce

Şimdi gördüm 2018/4te tercih yapıp atananların 2018/5te tekrar tercih yapması engellenecekmiş.

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TDS 2 saat önce

Bir zahmet atananlar tercih yapamasın. Adil değil

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