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Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı ! Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı için unvan bazlı kadro dağılımı belli oldu. En fazla kontenjanın hemşire unvanı için ayrıldığı gözlemlendi. 

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Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı ! Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı için unvan bazlı kadro dağılımı belli oldu. En fazla kontenjanın hemşire unvanı için ayrıldığı gözlemlendi. 

29 Mayıs 2018 Salı 16:20
Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı ! Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı için unvan bazlı kadro dağılımı belli oldu. En fazla kontenjanın hemşire unvanı için ayrıldığı gözlemlendi.  Sağlık Bakanı Demircan , bugün alımlarla ilgili, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak." demişti.

RESMİ DUYURU İÇİN http://yhgm.saglik.gov.tr/TR,37057/saglik-bakanligi-tasra-teskilati-hizmet-birimlerinde-istihdam-edilmek-uzere-sozlesmeli-saglik-personeli-alim-ilani-kpss-20185.html ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım Kontenjan Dağılımı (KPSS-2018/5)

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.05.2018 16:25
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı18 Bin Personel Alımı
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Sümeyye 14 dakika önce

Allah razı olsun yaşlı bakımlara yine kadro vermemişler.

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