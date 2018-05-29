Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı ! Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı için unvan bazlı kadro dağılımı belli oldu. En fazla kontenjanın hemşire unvanı için ayrıldığı gözlemlendi. Sağlık Bakanı Demircan , bugün alımlarla ilgili, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak." demişti.

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Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım Kontenjan Dağılımı (KPSS-2018/5)