Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Bakanı: Sevkle Gelen Hastalardan Katkı Payı Alınmayacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bartın'da 400 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde konuştu. Burada Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ve gelecek projelerine değinen Bakan Demircan, 2023 yılına kadar pratisyen hekim açığının biteceğini dolayısıyla zorunlu hizmetin de kaldırılacağını söyledi.

banner396

Sağlık Bakanı: Sevkle Gelen Hastalardan Katkı Payı Alınmayacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bartın'da 400 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde konuştu. Burada Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ve gelecek projelerine değinen Bakan Demircan, 2023 yılına kadar pratisyen hekim açığının biteceğini dolayısıyla zorunlu hizmetin de kaldırılacağını söyledi.

12 Haziran 2018 Salı 21:19
Sağlık Bakanı: Sevkle Gelen Hastalardan Katkı Payı Alınmayacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bartın'da 400 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde konuştu. Burada Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ve gelecek projelerine değinen Bakan Demircan, 2023 yılına kadar pratisyen hekim açığının biteceğini dolayısıyla zorunlu hizmetin de kaldırılacağını söyledi.

Bakan Demircan, "Pratisyen hekim açığı 2023'te bitecek, dolacak. Hatta öyle öngörüyoruz ki 2023'te pratisyenlere zorunlu hizmet kalkabilir, kalkar. Uzman hekim açığı biraz daha devam edecek. Çünkü yan dallar yeni yeni oluştu, oluşuyor. Bunlar uzman hekim istiyor. Ayrıca uzmanlık çok zaman alıyor. 6 yıl tıpta okuyor, 2 yıl mecburi hizmet, en az 4 ila 5 yıl uzmanlık onun da 2 yılı mecburi hizmet. Uzman hekimliğe gelebilmesi için yaklaşık 15 sene harcıyor. O nedenle 2030'lara kadar uzman hekim yavaş yavaş kapanır. Ama pratisyen hekim açığımız kapanıyor. Biz birinci basamak sağlık hizmetlerini verimli kullanırsak hastanelerin yükünü azaltmış oluruz. Uzman hekimleri daha etkin kullanırız. Sayı açısından sorun kalkmış olur" dedi.  

Aile sağlığı merkezlerinin etkili kılmanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı, "Hedeflediğimiz aile sağlığı merkezlerini etkili kılmak. 1. basamağı etkili kılmak. İkinci hedeflediğimizde birinci basamağa uğrayarak oradan hastaneye sevkle gelmiş olan hastalarımızdan katkı payı almayacağız. Onlara teşvik olsun diye, 1. basamağı etkili kılmak, dahil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıSağlık Bakanı Demircan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelir İdaresi Başkanlığı'na 400 Personel Alımı için Başvurular 10 Temmuz'da
Gelir İdaresi Başkanlığı'na 400 Personel Alımı için Başvurular 10 Temmuz'da
Çocuğunu Üniversitede Okutan Fakir Aileye 928 TL Devlet Yardımı! (İlkokul, Ortaokul Maaşları) Kimler Faydalanabilir?
Çocuğunu Üniversitede Okutan Fakir Aileye 928 TL Devlet Yardımı! (İlkokul, Ortaokul Maaşları) Kimler Faydalanabilir?
En Az Ortaöğretim Mezunu 140 Yeni İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alınacak (Başvurularda Son Günler)
En Az Ortaöğretim Mezunu 140 Yeni İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alınacak (Başvurularda Son Günler)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim