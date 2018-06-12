Sağlık Bakanı: Sevkle Gelen Hastalardan Katkı Payı Alınmayacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bartın'da 400 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde konuştu. Burada Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ve gelecek projelerine değinen Bakan Demircan, 2023 yılına kadar pratisyen hekim açığının biteceğini dolayısıyla zorunlu hizmetin de kaldırılacağını söyledi.

Bakan Demircan, "Pratisyen hekim açığı 2023'te bitecek, dolacak. Hatta öyle öngörüyoruz ki 2023'te pratisyenlere zorunlu hizmet kalkabilir, kalkar. Uzman hekim açığı biraz daha devam edecek. Çünkü yan dallar yeni yeni oluştu, oluşuyor. Bunlar uzman hekim istiyor. Ayrıca uzmanlık çok zaman alıyor. 6 yıl tıpta okuyor, 2 yıl mecburi hizmet, en az 4 ila 5 yıl uzmanlık onun da 2 yılı mecburi hizmet. Uzman hekimliğe gelebilmesi için yaklaşık 15 sene harcıyor. O nedenle 2030'lara kadar uzman hekim yavaş yavaş kapanır. Ama pratisyen hekim açığımız kapanıyor. Biz birinci basamak sağlık hizmetlerini verimli kullanırsak hastanelerin yükünü azaltmış oluruz. Uzman hekimleri daha etkin kullanırız. Sayı açısından sorun kalkmış olur" dedi.

Aile sağlığı merkezlerinin etkili kılmanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı, "Hedeflediğimiz aile sağlığı merkezlerini etkili kılmak. 1. basamağı etkili kılmak. İkinci hedeflediğimizde birinci basamağa uğrayarak oradan hastaneye sevkle gelmiş olan hastalarımızdan katkı payı almayacağız. Onlara teşvik olsun diye, 1. basamağı etkili kılmak, dahil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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