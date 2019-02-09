Sağlık Bakanı Koca, Kartal’da Çöken Binada Yaralanan Vatandaşları Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları tedavi gördükleri Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Hastaların durumu hakkında detaylı bilgi alan Koca, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki gün önce yaşanan elim hadise hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden 15 vatandaşımız oldu. Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 14 Yaralı vatandaşımız ile ilgili son durum şöyle: bir kişi taburcu edildi, 13'ünün tedavileri devam etmekte" dedi.

“Umudumuz vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılabilmesi”

Hastanede tedavileri süren hastaların sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Koca, “Bu süreçte 2 gün önce, 15.59 sularında olayın meydana geldiği andan 3 dakika kadar sonra, 16.02'de ambulanslar olay yerinde oldu. Hem 112 ve UMKE ekiplerimiz hem de AFAD ekibi, hastanedeki doktorlarımız ve sağlık çalışanımız yoğun çaba içinde oldular. Halen enkaz kaldırma çalışmaları devam etmekte. Umudumuz, vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılabilmesi. Milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın diyorum" ifadelerini kullandı.





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