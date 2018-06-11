Sağlık Bakanı : Kimseye Hasta Teminatı Verilmedi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehir hastaneleri konusunda bazı firmalara hasta teminatı verildiğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Hasta garantisi diye bir durumun söz konusu olmadığını, yanlış ve tezvirat olduğunu söyleyen Demircan, "Muhalefet meseleye tam vakıf olmadan, mahiyetini anlamadan veya art niyetli, kasıtlı bir şekilde Türkiye'nin en başarılı projelerinden olan şehir hastaneleri projelerini karalamak için geçmişte diğer projelere olduğu gibi tezvirat üretiyor, yanlış bilgi üretiyor, yanlış kanaat belirtiyor." şeklinde konuştu. TOKİ açılıp törenine katılan Demöircan, Türkiye'de 16 yılda istikrar yakalandığını , gündemin değiştiğini, eskiden yabancı ülkelerdeki sağlık sistemine imrenildiğini şimdiyse yabancı ülkelerin Türkiye'ye imrendiğini söyledi.

Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonraki yeni sistemde güçlü bir iktidara ihtiyacı olduğunu söyleyen Demircan, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü yönetimdir. Maalesef Türkiye böyle bir süreci yakalamada büyük bir sıkıntı yaşadı. Ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de istikrardır. Şimdi 24 Haziran'da bu sıkıntılı parlamenter sistemden yeni sisteme geçmiş olacağız, uygulamasını yapacağız. Geçme kararını zaten bir sene önce verdik. 16 Nisan 2017'de milletimiz referandumda bu kararı verdi. Şimdi onun uygulaması zamanı geldi. Türkiye geleceğini inşa edebilmek için cumhurbaşkanıyla birlikte çalışan uyumlu bir parlamento, güçlü bir yürütme güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü Türkiye'yi elbette el birliğiyle inşa etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

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