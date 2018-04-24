Sağlık Bakanı Demircan'dan Deprem Açıklaması '35 Yaralımız Var'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adıyaman'da sabaha karşı meydana gelen ve 5.1 büyüklüğünde olduğu bildirilen depremden 39 kişinin etkilendiğini , 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

35 yaralının arasından durumu ağır olan kimsenin bulunmadığını bildiren Bakan Demircan, "Adıyaman'daki depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor." dedi. Adıyaman Valiliği, depremden hemen sonra ilk ve orta derecedeki okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıklamıştı. 03.34'de meydana gelen deprem komşu şehirlerde de hissedildi.

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