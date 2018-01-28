Sabah Saatlerinde Vatandaşlar Fark Etti! Adana'da Bir Ses Bombası Daha!

Adana'da dün akşam saatlerinde , yakınındaki nöbetçi eczaneye EYP ile saldırı düzenlenen Dağlıoğlu Polis Merkezi'nin arkasında pet şişe halinde patlamamış ses bombası bulundu.

Elde edilen bilgilere göre Adana Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesinde sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, polis karakolunun arka tarafındaki elektrik direğinin altında içi bilinmeyen bir maddeyle dolu pet şişe görünce durumu polislere bildirdi. Ekipler, direğin altında pet şişe içerisinde duran maddenin ses bombası olduğunu fark edince olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Çevrede güvenlik önlemleri alan bomba imha ekipleri, pet şişe halindeki ses bombasını alarak delil torbası içerisine koydu.

Tespit edilen ses bombasının dün akşam polis merkezinin 50 metre uzağındaki eczaneye atılan EYP ile aynı tipte olduğu belirtildi. Polis EYP'yi bırakan şahısların tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı.

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