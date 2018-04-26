Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayları! İşte Dikkat Çeken İsimler

Oylama Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti ve Saadet Kart üzerinden devam ediyor. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı uzun zamandır merak edilen konular arasında yer alıyordu. Cumhur ittifakının karşısına , diğer partilerin çatı aday olarak Abdullah Gül'ü göstereceği iddiaları İYİ Parti ve CHP'li en yetkili ağızlar tarafından yalanmıştı. Özellikle İYİ Partili Akşener , kendisinin aday olacağını açıklamış, bu konuda geri adım atmanın doğru olmayacağını belirtmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyse Muharrem İnce, İlhan Kesici, Özgür Özel isimleri öne çıkıyor.

Yılmaz Büyükerşen'de CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayları arasında yer alıyor. Saadet Partili'ler Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve Temel Karamollaoğlu'nun bulunduğu bir listede oy kullanıyorlar.

Saadet Kart sahiplerinin giriş yaptıktan sonra karşılarına gelen ekranı şu şekilde

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