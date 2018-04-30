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Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Yarın Açıklanıyor! (O İsim Önde)

Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? , bu sorunun yanıtı yarın belli olacak. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adayları arasında hangi isimler var, hangi isim öne çıkıyor? işte detaylar...

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Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Yarın Açıklanıyor! (O İsim Önde)

Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? , bu sorunun yanıtı yarın belli olacak. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adayları arasında hangi isimler var, hangi isim öne çıkıyor? işte detaylar...

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:08
Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Yarın Açıklanıyor! (O İsim Önde)

 Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayını yarın düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak. Saadet Partisi 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? sorusu erken seçimin gündeme gelmesinden bu yana en çok merak edilen konulardan birisi haline geldi.

Uzun zamandır 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi gündeme geliyordu, fakat Gül, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında tüm partilerin ortak adayı olmaya sıcak baktığını fakat partiler arasında mutabakata varılmadığı için aday olmayacağını açıkladı. Saadet Partisi'nde an itibariyle en çok öne çıkan isim Genel Başkan Temel Karamollaoğlu gibi gözüküyor.

Özellikle sosyal medyayı etkin kullanımı, yaptığı basın toplantılarının gündeme sık sık gelmesiyle Saadet Partisi'nde bir yükselişin yaşanmasına büyük katkısı olan Karamollaoğlu'nun adaylığının olmaması durumunda AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener 'in de aday olarak açıklanabileceği iddia ediliyor. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'da Saadet Partisi'nin adayı olabilir. Saat 10.00'da düzenlenecek basın toplantısının ardından Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli olacak. Milletvekili seçimlerindeyse İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin ittifakına kesin gözle bakılıyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.04.2018 11:22
Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiSaadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayları
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