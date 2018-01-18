Saadet Partisinden Flaş 'Abdullah Gül' Açıklaması Geldi

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, İstanbul Şişli'de bir otelde düzenlenen basın buluşması etkinliğinde , gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Burada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Karamollaoğlu, an itibariyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendi adayları olmadığını fakat, adaylığı halinde destekleyebilecekleri sinyalini verdi.

Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan. Burada iki husus var; kendisi böyle bir noktada, 'Ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim' diyebilir, demesi gerekiyor. İkincisi; diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Bunlar sağlanırsa, o da olabilir, başkaları da olabilir. Ama başka isimler de bizim kulağımıza geliyor." dedi.

Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna da değinen Karamollaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede aşırı bir silahlandırma yaptığını, bölücü teröristlerin bu silahları kullanabileceğini söyledi ve şu şekilde devam etti, "Amerika, akıl almaz bir şekilde bu bölgeyi silahlandırıyor. 4 bin 900-5 bin tır silah gönderiyor. Kim kullanacak bunu? Eninde sonunda onları yine Amerikalılar kullanacaklar çünkü Amerikalılar o silahları kullanmak üzere yetiştirilmişler, öbürleri 3 ay içinde o silahları kullanamazlar. Amerika, orada barış ne kadar bozulursa o kadar memnun. Afrin'e girdik, çıktık, bu Suriye problemini çözecek mi? Kuzeyde bir koridor oluşmasını engelleyeceğiz, bizim derdimiz bu. Ben hükümetin bu noktadaki tavrının kapsamlı olmadığı, bu yaklaşımın oradaki problemi çözmeyeceği kanaatindeyim. İncirlik Üssü, kurulduğundan beri bizim bilmediğimiz işler çevriliyor. Artık o üssün Amerika'ya da faydası yok gibi geliyor bana. Amerika da yavaş yavaş İncirlik'ten elini çekmeye çalışıyor çünkü artık Suriye'nin içerisinde Amerika'nın yeteri kadar üssü var."

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