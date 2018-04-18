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Saadet Partisi'nden Erken Seçim Açıklaması 'Panik ve Tükenmişliğin Göstergesi'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 olarak bugün açıkladığı erken seçim tarihiyle ilgili konuştu.

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Saadet Partisi'nden Erken Seçim Açıklaması 'Panik ve Tükenmişliğin Göstergesi'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 olarak bugün açıkladığı erken seçim tarihiyle ilgili konuştu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:13
Saadet Partisi'nden Erken Seçim Açıklaması 'Panik ve Tükenmişliğin Göstergesi'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 olarak bugün açıkladığı erken seçim tarihiyle ilgili konuştu.

Temel Karamollaoğlu, uyum yasalarının dahi çıkmadan bu kararın alınmasının 'Panik ve tükenmişlik' göstergesi olduğunu savundu. Saadet Partisi Lideri, "Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor.

Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, yine söylüyoruz: Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı
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