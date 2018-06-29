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Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm parti liderlerinin de katılacağı 'İstişare toplantısı' çağrısında bulundu.

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Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm parti liderlerinin de katılacağı 'İstişare toplantısı' çağrısında bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 23:19
Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm parti liderlerinin de katılacağı 'İstişare toplantısı' çağrısında bulundu. Parti açıklamasında, ülkedeki gerilim ve kaygı ortamının oluştuğu bu ortamın dağıtılması ve birlik beraberlik ortamının sağlanması için istişare toplantısı yapılması gerektiği belirtildi. Saadet Partisi Genel Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

Ülkemizin en önemli ihtiyacı barış, huzur ve kardeşlik ortamının biran evvel gerçekleştirilmesidir.

Ancak son günlerde birbiri ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar milletimizi endişeye sevk edecek niteliktedir. Özellikle ülkenin huzur ve güveninden sorumlu olan bazı makamların yaptığı açıklamalar bu endişeleri azaltmak yerine daha da arttırmaktadır.

Devleti diğer unsurlardan ayıran en önemli ölçüt; Hak ve Adalete dayalı bir hukuk düzenine sahip olmasıdır.

Dolayısıyla hiç kimse hukuka ve kanunlara dayanmayan suç ihdas edemez.

Toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek en başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır.

Türkiye'nin biran evvel huzura kavuşması için iktidar mensupları başta olmak üzere herkesin akl-ı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir zarurettir.

Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir "İstişare Toplantısı"nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna saygıyla arz ederiz "

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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