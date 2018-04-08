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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu : Papağanlar Ülkesi Haline Geldik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında konuştu. Gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, gelecek seçimlerin Saadet Partisinin yükselişiyle geçeceğini söyledi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu : Papağanlar Ülkesi Haline Geldik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında konuştu. Gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, gelecek seçimlerin Saadet Partisinin yükselişiyle geçeceğini söyledi.

08 Nisan 2018 Pazar 17:24
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu : Papağanlar Ülkesi Haline Geldik

Saadet Partisi İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu , Saadet Partisinin gelecek seçimlerde büyük bir ivme yakalayacağını söyledi.

Karamollaoğlu, "Papağanlar ülkesi haline geldik, bir kişi ne derse herkes onu tekrar ediyor. Önümüzdeki seçimlerde en büyük başarıyı Saadet Partisi olarak biz yakalayacağız. Birileri bizi küçümseyebilir, öyle konuşabilir ancak bizi küçümsemeye kalkanların emin olun dizleri tir tir titriyor. Biz mesuliyetimizin farkındayız. Bunları bilerek yolumuza devam edeceğiz.

Ya yok olacağız ya da ihtilafları bir kenara bırakıp birlik olacağız. Bütün insanlık bizi bekliyor. Bunun için de yanlışlarımızın farkına varmamız gerekir ve birbirimizi uyarmamız gerekir. Ne yazık ki bugünkü iktidar, onun elindeki medya ve şakşakçıları yangına körükle gidiyor. Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum: Kendinize gelin… İlim adamının ilim erbabının mesuliyeti herkesten daha fazladır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenler bilerek yanlış yaparsa bunun hesabını verir. Bunun bir de öbür tarafı var. Allah rızası için yanlışa destek vermeyin. İlim erbabına sesleniyorum; siz soyguna nasıl cevaz verirsiniz israfa nasıl göz yumarsınız.

Adalet zalim sultanın karşısında tereddüt etmeden terennüm edebilmektir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Özellikle iktidar mensuplarına, belli makamları işgal edenlere sesleniyorum; gelin şu memleketi el birliğiyle düzeltelim." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.04.2018 17:28
Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiSaadet Partisi Genel BaşkanıSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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