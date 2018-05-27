Saadet Partililere Çirkin Saldırıya AK Parti'den Tepki Geldi

24 Haziran öncesi artan şiddet dili adeta teröre döndü. İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin seçim standlarına çirkin saldırıları sonrası yine MHP'li oldukları iddia edilen bir grup, Saadet Partililere saldırdı. Saldırganlar karşı tarafın silah çekmesi üzerine kendilerini savunduklarını öne sürdü.

Ankara Çankaya'da aydınlatma direklerine parti bayrağı asan 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen 80 kişilik MHP'li grup arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silah dipçiklerinin de kullanıldığı öğrenildi. MHP'li grup tarafından darp edilen 2'si ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, olayın Saadet Partililerin bayrakları indirmesiyle başladığını, ifade işleminden sonra 5 kişiden 4'ünün salıverildiğini söyledi. Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargah Başkanı Selim Aydın, "Saat 01.30 sularında partide toplantıdayken arkadaşlar arayarak 'başkanım bize saldırıyorlar' dediler şuan ağır yaralı olan Ankara 3. Bölge 3. Sıra adayımız Mehmet Fethi Öztürk beyle olay yerine gittik. Mevlüt Karakaya ve ekibindekiler bizim arkadaşları pankartlarını yırttığı iddiasıyla arkadaşları darp etmiş. Olay şöyle başlıyor: Bizim arkadaşlar pankartları taşırken bir anda Devlet Bahçeli'nin makam arabası geçiyor. 5 dakika sonra bir ekip gelip arkadaşlarımızı dövüyor. Dövdükten sonra MHP'liler bizimkilere 'bu yerdeki pankartlar ne' diye sorunca bizim pankar cevabını alıyor. Ardından 'yanlışlık oldu kusura bakmayın' diyorlar.Polisi aramak isteyince 'bak kardeşim uzatmayalım yoksa kötü olacak bununla kalmayacak' dediler. Biz de olay uzamasın diye arkadaşları götürmeye çalışırken bir anda 25-30 kişi gelip sorgusuz sualsiz bize saldırdı. Silah çekip çekip arkadaşlarımızın ağızlarına dayadılar. Ardından gelen polis dayak yiyen arkadaşlarımızı gözaltına alıyor. Sağlıkçılar Mehmet Fethi Öztürk'ün 'hastaneye götürülmesi lazım' demesine rağmen polis 'amirin emri var gönderemeyiz' diyor. İl Başkanımız Fatih bey gelip siz ne yapıyorsunuz dedikten 20 dakika sonra ambulansın gitmesine izin verildi." dedi.

AK PARTİDEN TEPKİ GELDİ

AK Parti'den Tepki! AK Parti Grup Başkanvekili olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden: "Ankara'da Saadet Partililere saldırı iddiası hızla soruşturulmalı, sorumlular da mutlaka cezalandırılmalıdır" diyerek yaşanan şiddet olayına tepki gösterdi.