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Rusya'dan Saldırı Sonrası İlk Açıklama:  Karşılık Verilecek

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın kameraların karşısına geçerek 'Saldırı emri verdim' demesinden kısa süre sonra Suriye rejimine ait askeri üs ve depolara tomahawk füzeleri ateşlendi.

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Rusya'dan Saldırı Sonrası İlk Açıklama:  Karşılık Verilecek

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın kameraların karşısına geçerek 'Saldırı emri verdim' demesinden kısa süre sonra Suriye rejimine ait askeri üs ve depolara tomahawk füzeleri ateşlendi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 09:47
Rusya'dan Saldırı Sonrası İlk Açıklama:  Karşılık Verilecek

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın kameraların karşısına geçerek 'Saldırı emri verdim' demesinden kısa süre sonra Suriye rejimine ait askeri üs ve depolara tomahawk füzeleri ateşlendi.

Saldırı sonrası Rusya'dan yapılan açıklamada askeri üslerinin vurulmadığını savunma sistemiyle üslerin korunduğunu söyledi , fakat egemen bir devlete yönelik gerçekleştirilen saldırının karşılığı olacağı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saldırının kimyasal tesislere yapıldığını söyleryen, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırının kınandığı , bölgesel sonuçları olacağı belirtildi.  Suriye'nin başkenti Şam'da saldırıya karşı gösteriler düzenleniyor. Ellerinde Suriye bayrakları taşıyanların yanı sıra silahlı askerler de gösterilere katılıyor. Saldırının kara gücüyle devam edip etmeyeceği tam bir muamma durumunda. Daha önce ABD'li yetkililer karadan bir operasyonun düzenlenmeyeceği asker gönderilmeyeceğini söylemişti fakat bugün ABD'den yapılan açıklamada 'Şimdilik' ifadesi dikkat çekti.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, "Önceden planlanmış bir senaryo ortaya kondu. Yeniden, tehdit ediliyoruz. Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyarmıştık. Bütün sorumluluk Washington, Londra ve Paris'e aittir." dedi. Türkiye'den yapılan açıklamada, Kimyasal silah kullandığı söylenen Suriye'ye yönelik saldırının memnuniyetle karşılandığı bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaSaldırıRusya Son Dakika
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