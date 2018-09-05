Rusya Bütün Dünyaya Duyurdu: Türkiye İle Çalışıyoruz!..

Dünya dünden bu yana Rusya'nın Suriyeli muhalifleri vurmasını konuşuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı İdlib ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre," Sivil ölümlerin önüne geçmek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, savaş uçakları ile İdlib'de konuşlanmış Esad muhaliflerinin mühimmat ve silah depolarını vurdu. Rusya'nın ardından İsrail'de Esad'ın hakim olduğu Hama kentini vurmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan dönüşü konuya ilişkin, ''İdlib'in vurulması katliama yol açabilir'' açıklaması yapmıştı.

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