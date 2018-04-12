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Rus Devlet Televizyonundan Kimyasal Savaş Uyarısı : Gıda Stoklayın

Rusya Devlet Televizyonu batı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yaptığını fakat savaş ihtimalinin düşük olduğunu söyledikten sonra bir kimyasal savaş durumunda yapılması gerekenleri izleyicileriyle paylaştı.

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Rus Devlet Televizyonundan Kimyasal Savaş Uyarısı : Gıda Stoklayın

Rusya Devlet Televizyonu batı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yaptığını fakat savaş ihtimalinin düşük olduğunu söyledikten sonra bir kimyasal savaş durumunda yapılması gerekenleri izleyicileriyle paylaştı.

12 Nisan 2018 Perşembe 18:26
Rus Devlet Televizyonundan Kimyasal Savaş Uyarısı : Gıda Stoklayın

Rusya Devlet Televizyonu batı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yaptığını fakat savaş ihtimalinin düşük olduğunu söyledikten sonra bir kimyasal savaş durumunda yapılması gerekenleri izleyicileriyle paylaştı.

Rossiya 24 kanalından yayınlanan haberde batılıların küresel felaket tellallığı yaptığı söylendi. Rus devlet televizyonu sunucusu savaş çıkma ihtimalinin düşük olduğunu fakat herkesin yine de bazı şeyleri bilmesi gerektiğini paylaştı. Haberde sığınaklarda olası radyoaktif serpintilere karşı iyot hapları bulundurulması gerektiğine yer verilirken, gıda takviyesi yapılması gerektiği de bildirildi.

Az şekerli gıdaların tercih edilmesi gerektiğine yer verilen bilgilendirmede özellikle çok su bulundurulmasının hayati önemde olduğu vurgulandı.  Pirinç'in sekiz yıla kadar bozulmadan saklanabildiği, yulaf ezmesinin de 3 ile 7 yıl saklanabildiği bildirilirken, Karabuğday'ın 1 yıl dayanabildiği belirtildi. Konserve etlerle 5 yıl idare edilebildiği, uzun ömürlü sütlerin de bir yıla kadar dayanabileği söylendi. 

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Son Güncelleme: 12.04.2018 18:35
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