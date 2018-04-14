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RTÜK Üst Kurulu Üyesinden 'İnternet Ehliyeti' Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel, internet okur yazarlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, internet ehliyeti fikrini de gündeme getirdi.  

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RTÜK Üst Kurulu Üyesinden 'İnternet Ehliyeti' Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel, internet okur yazarlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, internet ehliyeti fikrini de gündeme getirdi.  

14 Nisan 2018 Cumartesi 09:59
RTÜK Üst Kurulu Üyesinden 'İnternet Ehliyeti' Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel, internet okur yazarlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, internet ehliyeti fikrini de gündeme getirdi.

Türkiye'de internetin 25. yılı sebebiyle ODTÜ'de gerçekleştirilen bir etkinliğe katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel, burada internet ehliyeti kavramının üniversite , BTK ve RTÜK ile tartışılması gerektiğini söyledi.

Yücel, "İnternet ehliyetinden kastım, basitçe internete bağlanan insanlara opsiyonel olabilir bu, veya zorunlu olması da düşünülebilir. Nasıl trafiğe bir kişi çıkarken ehliyet aranıyorsa internete bağlanan insanlarda da en azından bir temel internete bağlanma yeterliliği ve ehliyeti aranmalı. Bu insanları zorlama ya da vaktini alma anlamında değil ama basit, eğlenceli bir interaktif eğitimle, ama anladığını da görerek, dört beş aşamalı bir interaktif eğitimle sonuçlandırılabilir. Ondan sonra ilgili kişi veya kurumların imzasıyla bir ehliyetin cihazına gönderilmesi ve insanların bilinçlenmesinin sağlanması mümkün olabilir." dedi.

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