Romanya Başbakanı Tudose İstifa Ettiğini Açıkladı

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Parti'nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısı sonrasında, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bugün gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Parti'nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısındaki gizli oylamada 59'a karşı 4 hayır ve 4 çekimser oyla partisinden destek alamayan Başbakan Tudose, toplantıdan sonra istifa kararı aldığını açıkladı.

Mihai Tudose, toplantı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni başbakan atanana kadar beklemeyeceğini, partisinin yeni hükümet kurmaya karar verdiğini bildirdi. Todose, "Daha fazla otoyol ve hastane yapmadığım için kendimi suçluyorum ama 2017 yılını da kötü kapatmadım. Hiçbir şeyden pişman değilim." ifadelerini kullandı. Tudose'nin yarın sabah istifasını resmi olarak sunması ve görevinden resmi olarak ayrılması bekleniyor.

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