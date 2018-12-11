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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memuru tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralandı. Diğer taraftan saldırıyı gerçekleştiren polis memuru ise yakalandı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memuru tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralandı. Diğer taraftan saldırıyı gerçekleştiren polis memuru ise yakalandı.

11 Aralık 2018 Salı 16:30
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memuru tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralandı. Diğer taraftan saldırıyı gerçekleştiren polis memuru ise yakalandı.
 

Bugün saat 15:00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasında silah sesleri duyuldu. Atama sebebiyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ilçede görevli polis memuru İ.S. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan 3 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren polis memuru İ.S. yakalanarak gözaltına alındı.Saldırıdan sonra Emniyet binasında güvenlik önlemi alındı. Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

Saldırgan polis memuru İ.S.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı için parti genel merkezine gelen İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.     

Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah kurtarmak için doktorlarımız çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecekler. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." ifadelerini kullandı.     

Bakan Soylu'nun bu açıklamasından kısa süre sonra Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu haberi geldi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi...

RİZE VALİSİ ÇEBER: CEZASINI ÇEKECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu bilgisini paylaşarak saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor.

Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.

Bu kişi bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Planlama var, herkesin bir görevi var. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Buraya da konuyu görüşmeye gelmiş. Muhtemelen istediği sonucu da alamadı. Biz ilk etapta o hainle ilgili de bir şey daha sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan Altuğ müdürümüze, teşkilatımıza oldu. Yaralılarımız nispeten iyi. İkisi de ameliyata alındı."

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
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rize emniyet müdürü altuğ verdi şehit oldu
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ccc 6 gün önce

Haberden 2 saat gecti yeni haberiniz oluyo Allahtan gundemi takip ediyosunuz

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mehmett 6 gün önce

yazık ya Allah rahmet eylesin sorumluluk almak zordur

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Ahmet 6 gün önce

İşte geldiğimiz nokta çok acı. Tayin isteyeceksen bunu keşke dilekçe yöntemi ile valiliğe bildirseydin.

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