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Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı

Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre Beykoz Kanlıca'da bulunan yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenerek iddianame hazırlanan ve yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı

Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre Beykoz Kanlıca'da bulunan yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenerek iddianame hazırlanan ve yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:51
Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı

Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre Beykoz Kanlıca'da bulunan yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenerek iddianame hazırlanan ve yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Rıza Sarraf ve avukatı katılmadı.

Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını anımsattı.

Sanık Rıza Sarraf'ın celse arasında tahliye olduğuna dair basında haberler çıktığının anlaşıldığını aktaran mahkeme hakimi, zaman ve emek kaybının önüne geçilmesi için sanık Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 12:33
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rıza sarraf yakalama kararı
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