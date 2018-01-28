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Rezilliğin Bu Kadarı 'Baldıza Sarkıntılıktan' Ceza Almıştı! 'Şimdi de Karısının Gazozuna İlaç Atıp...'

Trabzon'da yaşayan 28 yaşındaki H.K. ve 35 yaşındaki E.K 2 sene önce evlendi. Çift arasında bir süre sonra tartışmalar başladı ve şiddetli geçimsizlik başladı. Evlilikten sonra psikolojisi bozulan H.K. adlı genç kadın, psikolojik destek almaya başladı.

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Rezilliğin Bu Kadarı 'Baldıza Sarkıntılıktan' Ceza Almıştı! 'Şimdi de Karısının Gazozuna İlaç Atıp...'

Trabzon'da yaşayan 28 yaşındaki H.K. ve 35 yaşındaki E.K 2 sene önce evlendi. Çift arasında bir süre sonra tartışmalar başladı ve şiddetli geçimsizlik başladı. Evlilikten sonra psikolojisi bozulan H.K. adlı genç kadın, psikolojik destek almaya başladı.

28 Ocak 2018 Pazar 10:53
Rezilliğin Bu Kadarı 'Baldıza Sarkıntılıktan' Ceza Almıştı! 'Şimdi de Karısının Gazozuna İlaç Atıp...'
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'Baldıza Sarkıntılıktan' Ceza Almıştı! Rezilliğin Bu Kadarı 'Şimdi de Karısının Gazozuna İlaç Atıp...'

Trabzon'da yaşayan 28 yaşındaki H.K. ve 35 yaşındaki E.K 2 sene önce evlendi. Çift arasında bir süre sonra tartışmalar başladı ve şiddetli geçimsizlik başladı. Evlilikten sonra psikolojisi bozulan H.K. adlı genç kadın, psikolojik destek almaya başladı.

H.K'nin psikolojik tedavi gördüğü sırada kocası 'Baba olmak istiyorum' dedi. Konuyla ilgili doktoruna danışan genç kadın, 'Tedavi bitene kadar hamile kalamazsın, biraz beklemen lazım' şeklinde yanıt aldı ve eşinin 'çocuk' talebini reddetti. Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, talebi reddedilen koca, baba olmak için plan yaptı. E.K. iddialara göre eşinin gazlı içeceğine uyku ilacı attı, ardından da uyku halindeyken cinsel ilişkiye girerek onu hamile bıraktı. 3 ay sonra hamile kaldığını öğrenen genç kadın şoka uğradı.

Eşine boşanma davası açan ve şikayette bulunan kadın ifadesinde, "Evlendikten sonra psikolojik tedavi görmeye başladım. Eşim çocuk istiyordu. Doktor ise tedavinin sonuçlanması gerektiğini söyledi. Ben de çocuk istemedim. İsteğim dışı bu ilişki olmuştur. Eşim beni hamile bırakmıştır. Doktorun bana verdiği psikyatri ilaçlarını kullandığımda, özellikle 2 adet aldığımda sabaha kadar kendimde olmuyorum. Ekli olarak sunduğum arkadaşım F.A. ile eşim E.K. yazışmalarında benim içtiğim gazoza uyku ilacı katarak benimle zorla ilişkiye girdiğini kabul etmiştir. Eşimden şikâyetçiyim" dedi. Şahıs eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanacak. Aynı şahsın daha önce baldızına sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı , dosyanın istinaf mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.01.2018 11:35
Anahtar Kelimeler:
Baldıza SarkıntılıkBaldıza Sarkıntı
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