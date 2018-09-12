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Reza Zarrab’ın suşi keyfi... New York’ta görüntülendi

ABD'nin İran’a uyguladığı yaptırımları ihlal edilmesi hakkında ABD’deki davanın en önemli ismi Reza Zarrab, New York’ta Nobu isimli lüks restoranda objektiflere yansıdı.

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Reza Zarrab’ın suşi keyfi... New York’ta görüntülendi

ABD'nin İran’a uyguladığı yaptırımları ihlal edilmesi hakkında ABD’deki davanın en önemli ismi Reza Zarrab, New York’ta Nobu isimli lüks restoranda objektiflere yansıdı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 01:56
Reza Zarrab’ın suşi keyfi... New York’ta görüntülendi

New York’un Soho bölgesinde faaliyet gösteren ünlü suşi restoranı Nobu’da yanında bir kadınla yemek yiyen İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrıldı.

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Hürriyet'ten Sinem Vural'ın aktardığı habere göre; FBI’ın Eylül 2014’te İran yaptırımlarını delme ve ihlal etme şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı Reza Zarrab, 19 Mart 2016’da ailesiyle ABD’ye giriş yaparken gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından kendisine yönetilen altı suçlamayı kabul etmeyen Reza Zarrab, daha sonra savcılıkla anlaşmıştı. Savcılıkla yaptığı anlaşmanın ardından hakkındaki suçlamaları kabul eden Reza Zarrab, diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapmıştı. Toplam 135 yıl gerektiren hapis cezası karşısında itirafçı tanıklık yaparak daha az bir ceza almayı hedefleyen Reza Zarrab’ın New York’ta bir cezaevinde özel bir bölümde tutulduğu açıklanmıştı.

Kaynaklar; Hürriyet

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