Resmi Gazete'de Yayımlandı Polis Adaylarına Müjdeli Haber!

Bir çok polis adayının hayallerini suya düşüren, morallerini alt üst eden uygulama artık geçerli değil. Yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ya da yara izleri, polisliğe engel olmaktan çıkarıldı.

Ayrıca 5. ve 6. derece kellik ile ilaç kullanımı gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları da polis olmanın önünde engel olmayacak. Emniyet teşkilatı bünyesinde aranacak sağlık şartlarını, sağlık kurulu raporu alınmasını ve söz konusu raporlara ilişkin hususları kapsayan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, emniyet teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulan polis eğitim öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, teşkilata yapılacak ilk atama işlemlerinde, ayrıldıkları öğrencilik ya da memurluğa geri dönüşlerde emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki birimlere açıktan ve naklen atama işlemlerinde, malullük ve vazife malüllüğü, hastalanma gibi durumlarda arnaacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Yönetmelikle birlikte herhangi bir polis adayı yazlık üniforma giydiğinde görünmeyen dövme ya da yara izine sahipse onun polis olmasında bir engel olmayacak. Yine düzenlemeyle birlikte 4, 5, 6. derece kellik ile ilaç kullanımı gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları da polislik önünde engel olmayacak. Yönetmeliğin tamamına göz atmak için lütfen TIKLAYIN.

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