Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Seçime Girmeye Hak Kazanan Partiler

Resmi Gazete'nin 22 Nisan 2018 tarihli Mükerrer sayısında 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek erken seçime girmeye hak kazanan partiler açıklandı.

banner396

Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Seçime Girmeye Hak Kazanan Partiler

Resmi Gazete'nin 22 Nisan 2018 tarihli Mükerrer sayısında 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek erken seçime girmeye hak kazanan partiler açıklandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:21
Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Seçime Girmeye Hak Kazanan Partiler

OY VERME SAATLERİ

YSK tarafından erken seçimlere ilişkin açıklanan kararda 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde vatandaşlar 24 Haziran 2018 tarihinde yurt genelinde saat 08.00 ile 17.00 aralarında oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SEÇİM ANKETİ AÇILDI. İLK SONUÇLAR AŞAĞIDAKİ GİBİ ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

HANGİ PARTİLER SEÇİME GİREBİLECEK?

Seçime, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.  

İlgili Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi:  "2820 sayılı Kanun'un 20. maddesinin birinci fıkrasında ise siyasi partilerin ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana geleceği, parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulunun teşkilinin de öngörülebileceği ve beldelerde teşkilat kurulmasının zorunlu olmadığı düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasında, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinde, ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve parti tüzüğünde öngörülmüşse disiplin kurulundan teşkili öngörülmüştür. İlçe teşkilatının varlığından bahsedilmesi için ilçe kongresinin yapılarak anılan organların oluşturulması gerekmektedir."

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.04.2018 09:32
Anahtar Kelimeler:
Seçime Girmeye Hak Kazanan PartilerSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'
Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim