Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Seçime Girmeye Hak Kazanan Partiler

OY VERME SAATLERİ

YSK tarafından erken seçimlere ilişkin açıklanan kararda 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde vatandaşlar 24 Haziran 2018 tarihinde yurt genelinde saat 08.00 ile 17.00 aralarında oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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HANGİ PARTİLER SEÇİME GİREBİLECEK?

Seçime, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.

İlgili Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "2820 sayılı Kanun'un 20. maddesinin birinci fıkrasında ise siyasi partilerin ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana geleceği, parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulunun teşkilinin de öngörülebileceği ve beldelerde teşkilat kurulmasının zorunlu olmadığı düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasında, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinde, ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve parti tüzüğünde öngörülmüşse disiplin kurulundan teşkili öngörülmüştür. İlçe teşkilatının varlığından bahsedilmesi için ilçe kongresinin yapılarak anılan organların oluşturulması gerekmektedir."

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