Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bakanlıkta 16 Bin Boş Kadro Var

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimlerde , temininde güçlük çekilen personellerin listesi açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar" tebliğinde şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulunca alınan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla istihdam edin sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi.

Bu karar yeni bir personel alımına gelmemektedir."

İşte temininde zoruk çekilen kadrolar.

Personel Alımı Olacak mı?

Bu karar personel alımı anlamına gelmemektedir. Ancak Bakanlık bünyesinde 16 bin kadronun boşta olduğu ve olası ilk alımda bu kadrolara personel alımı yapılacağı anlamı çıkarılabilir.

İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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