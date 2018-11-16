Resmi Gazete'de Yayımlandı! 500 Bin Kişiye İş İmkanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı ve gençlere yaz döneminde asgari ücretle iş imkanı sağlanması konusunun detayları Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" ismiyle başlatılan proje kapsamında 500 bin üniversiteli gence yaz döneminde çalışma imkanı sağlanacak. Gençler kentlerin sosyal, coğrafi, kültürel durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak bir yandan cep harçlığını çıkaracak diğer bir yandan da toplum yararına çalışacak. Sağlanan imkan ile gençlere 1 aylık hizmetleri ve çalışmaları neticesinde net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Böylece, 7 milyon öğrencinin ilk sigortalılığı kamu yararına yaptıkları hizmetle başlamış olacak.

Uzun süre işsizlikle mücadele etmiş ve işsiz kalanlar "işe dönüşü hızlandırma" programı kapsamında yeniden işe alınacak. Toplam 2.2 milyon gence işgücü piyasası adı altında eğitimler verilecek. 2023 yılına kadar Türkiye'deki bütün üniversitelerde 18 ile 25 yaş arasındaki öğrenciler ilk kez sigortalı olma imkanına erişecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un hayata geçireceği programın 7 milyon üniversite öğrencisi için bulunmaz fırsat olduğunu söylemişti. Öğrencilerin eğitim aldıkları şehirlerde hem okuyup hem hizmet etmiş olacaklarını aktarmıştı.

Hem gençlerin enerjisinden faydalanılacak hem de okul hayatlarına maddi olarak katkı sağlanacak.. Gençler okudukları üniversitelerin bulunduğu illerde İŞKUR'un düzenlediği programlara katılabilecek. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaşatılacak. Üç aylık program kapsamında devlet asgari ücret üzerinden de katkı verecek.

500 Bin Kişiye İş İmkanı Resmi Gazete' de Yayımlandı!

Toplum Yararına Program (TYP) dahilinde yapılan yeni bir düzenlemeyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yürütülen programlara başvuru yapabilmesi için 500 bin kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı ve Resmi Gazete'de yyımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce müjde olarak duyurulan ve değişikliğin yapılacağı yönünde açıklamalarda bulunulan Toplum Yararına Programı (TYP) süreci için, üniversite öğrencilerinin de başvuru yapabileceği düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete' de yayımlanan ve yürürlüğe giren bu düzenleme ile birlikte 500 bin işçinin Toplum Yararına Programı (TYP) programında yer alabilmesi için gereken düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Buna göre; üniversite öğrencisi olduğu için TYP programlarına başvuru yapmayan ve kısa süreli çalışma ihtiyaçlarını gideremeyen üniversite öğrencileri için imkan tanınmış oldu.. TYP programına başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, kısa süreli çalışmalar yaparak ekonomilerini rahatlatmak isteyenler için oldukça önemli ve yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendirren bir düzenlemedir.

TYP ALIMLARI BAŞLADIĞINDA BİLDİRİM ALIN

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınacak 500 bin kişi için ilanlar yayımlanacak. Bu ilanlardan haberdar olmak, ilanlar yayımlanır yayımlanmaz bidirim almak için mobil uygulamalarımıı indirebilirsiniz.

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