Resmi Gazete Mükerrer Sayısı Yayımlandı: OHAL 6. Kez Uzatıldı

18 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'nin Mükerrer Sayısı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü Mükerrer sayısında yayımlanan kararda, 19 Ocak günü sona erecek olan Olağanüstü Hal durumunun 90 gün daha uzatılmasına yer vedildi.

Mükarrert sayıda yayımlanarak yürürlüğe giren kararda şu ifadelere yer verildi:

"OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1178 Karar Tarihi: 18.01.2018

Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2018 Cuma günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 17.01.2018 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.01.2018 tarihli 51’inci Birleşiminde onaylanmıştır."

Bu karar ile 21 Temmuz 2016 gecesi başlayan OHAL, 6. kez uzatıldı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara