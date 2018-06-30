Resmi Gazete'de Yayımlandı! Sigara Vergilerinde Değişiklik Yapıldı

Sigara vergilendirmesinde değişikliğe gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oranda azalmaya gidilirken, ikisinde oran arttı. Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış görülürken, nispi vergi yüzde 65,23'ten 63'e indirildi.

Değişiklikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Nispi vergi, maktu vergi ve asgari maktu vergiden oluşan vergi yapısında nispi verginin ağırlığı azalırken, maktu vergi ve asgari maktu verginin ağırlığı artırılmıştır. Tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırılmıştır. Vergi yapısında yapılan bu değişiklik, ileriye yönelik fiyat artışı ve enflasyon baskılarını azaltmanın yanı sıra, vergi kaynaklı fiyat artış çarpanının aşağıya gelmesini de sağlayacaktır.Yapılan bu düzenleme, 'Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir' yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır.Yapılan düzenlemenin bu yıl bütçesine maliyet etkisi sınırlı olup, tahminlerimize göre 150 milyon lira civarında olacaktır." dedi.