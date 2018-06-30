Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Sigara Vergilerinde Değişiklik Yapıldı

Sigara vergilendirmesinde değişikliğe gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oranda azalmaya gidilirken, ikisinde oran arttı. Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış görülürken, nispi vergi yüzde 65,23'ten 63'e indirildi.

banner396

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Sigara Vergilerinde Değişiklik Yapıldı

Sigara vergilendirmesinde değişikliğe gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oranda azalmaya gidilirken, ikisinde oran arttı. Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış görülürken, nispi vergi yüzde 65,23'ten 63'e indirildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:15
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Sigara Vergilerinde Değişiklik Yapıldı

Sigara vergilendirmesinde değişikliğe gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oranda azalmaya gidilirken, ikisinde oran arttı. Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış görülürken, nispi vergi yüzde 65,23'ten 63'e indirildi.

Değişiklikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Nispi vergi, maktu vergi ve asgari maktu vergiden oluşan vergi yapısında nispi verginin ağırlığı azalırken, maktu vergi ve asgari maktu verginin ağırlığı artırılmıştır. Tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırılmıştır. Vergi yapısında yapılan bu değişiklik, ileriye yönelik fiyat artışı ve enflasyon baskılarını azaltmanın yanı sıra, vergi kaynaklı fiyat artış çarpanının aşağıya gelmesini de sağlayacaktır.Yapılan bu düzenleme, 'Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir' yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır.Yapılan düzenlemenin bu yıl bütçesine maliyet etkisi sınırlı olup, tahminlerimize göre 150 milyon lira civarında olacaktır." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
resmi gazete yayımlandı sigara vergilerinde değişiklik yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komadaki Genç Kızı Sırtında Eve Taşıyıp İlişkiye Girdi
Komadaki Genç Kızı Sırtında Eve Taşıyıp İlişkiye Girdi
2018 EGM Tayin Sonuçları Açıklandı ( Rütbe ve Yer Değiştirme Sonuçları)
2018 EGM Tayin Sonuçları Açıklandı ( Rütbe ve Yer Değiştirme Sonuçları)
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim