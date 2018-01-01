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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 Bin 430 Kıdemli Başpolis Kadrosu

Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar ile birlikte bir çok kamu kurum ve kuruluşunda boş dolu kadro değişikliği yapıldı. İlgili Kadro kararnamesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 430 Kıdemli Başpolis kadrosunun da verildiği gözlemlendi.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 Bin 430 Kıdemli Başpolis Kadrosu

Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar ile birlikte bir çok kamu kurum ve kuruluşunda boş dolu kadro değişikliği yapıldı. İlgili Kadro kararnamesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 430 Kıdemli Başpolis kadrosunun da verildiği gözlemlendi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:11
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 Bin 430 Kıdemli Başpolis Kadrosu

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 Bin 430 Kıdemli Başpolis Kadrosu

Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar ile birlikte bir çok kamu kurum ve kuruluşunda boş dolu kadro değişikliği yapıldı. İlgili Kadro kararnamesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 430 Kıdemli Başpolis kadrosunun da verildiği gözlemlendi.

Konuyla ilgili Memurlar.net isimli internet sitesindeki üyelerden bazılarının yorumları şöyle:

"benimde dikkatimi çekti, Emin olmamakla birlikte ilk savda yapılan yerleştirme gibi olacak anladım. Yani sınava girilecek, tercihler alınacak, puanı yüksek olandan tercih sırasına göre yerleştirme yapacak. 2. Bölgede olanlar kendi bölgeleri dışında tercih yapamayacaklar, diğerleri istedikleri yerleri tercih edebilecekler. Torpili olmayıpta istediği yere gitmek isteyen arkadaşlar için bulunmaz fırsat."

KAYNAK: https://www.memurlar.net/haber/718745/emniyete-6-bin-430-kidemli-baspolis-kadrosu-verildi.html

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BaşpolisBaşpolis Kadrosu
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Pöh 5 saat önce

Pöh alimi olmiycakmi yani arkadaşlar

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bayan 4 saat önce

Yani bu alimin olması pöh aliminida etkiliyecekmi olmiycakmi pöh alimi lütfen cvp verin.

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