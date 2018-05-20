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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Bin 12 Kişiye İş Fırsatı Doğacak, Süper Teşvikin Detayları Belli Oldu

Proje Bazlı teşvik sistemi çerçevesinde SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş tarafından Bingöl'de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin detayları Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla netleşti.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Bin 12 Kişiye İş Fırsatı Doğacak, Süper Teşvikin Detayları Belli Oldu

Proje Bazlı teşvik sistemi çerçevesinde SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş tarafından Bingöl'de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin detayları Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla netleşti.

20 Mayıs 2018 Pazar 11:43
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Bin 12 Kişiye İş Fırsatı Doğacak, Süper Teşvikin Detayları Belli Oldu

Proje Bazlı teşvik sistemi çerçevesinde SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş tarafından Bingöl'de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin detayları Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla netleşti.

Buna göre, söz konusu yatırım, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yatırım tahsisi ve altyapı desteği gbii yardımlardan faydalanacak. Kurumlar vergisi indirimi de alacak yatırım için vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranıysa yüzde 38 oldu. Enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine destek verilecek. Yatırım, yatırım döneminde başlamak üzere azami tutar sınırı olmaksızın 10 sene sigorta pirimi işveren hissesi desteğiyle 10 sene gelir vergisi stopajı desteğinden de faydalanacak. Yatırıma sağlanacak nitelikli personel desteği azami 55 milyon lira tutarında olacak. Bingöl'de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımının süresi 6 sene olarak öngürülüyor.

BİN 12 İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yatırımın belirtilen sürede bitmemesi halinde Ekonomi Bakanlığı sürenin yarısı kadar ek süre verebilecek. Öngörülen sabit yatırım tutarı 733 milyon lira, proje bin 12 ilave istihdam ile beraberinde geliyor. Yatırımla, her dönem 6 bin 500 damızlık süt sığırı yetiştiriciliği, dönem başına 10 bin baş süt yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve dönem başına 5 bin baş et yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılması bekleniyor.

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