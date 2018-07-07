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Resmi Gazete'de 699 Sayılı KHK Yayımlandı

Resmi Gazete'nin önceki gün akşam saatlerinde yayımlanan sayısında 699 Sayılı KHK'ya yer verildi.

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Resmi Gazete'de 699 Sayılı KHK Yayımlandı

Resmi Gazete'nin önceki gün akşam saatlerinde yayımlanan sayısında 699 Sayılı KHK'ya yer verildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 08:47
Resmi Gazete'de 699 Sayılı KHK Yayımlandı

699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım, önceki günlerde yaptığı açıklamada yeni KHK'nın 6 Temmuz günü yayımlanacağını söyledi. İhraçların olacağı KHK , Olağanüstü Hal'in son KHK'sı olacak. Ancak ihraç KHK'sı henüz yayımlanmadı.

Yayımlanan 699 sayılı KHK, Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası Cumhurbaşkanının yetkilerine yer verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde;

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/6/2018 tarihinde kararlaştınmıştır.

MADDE 1- 19/1/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu tutanak seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur."

MADDE 2-6271 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Andiçme töreni"

MADDE 21 - (1) Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde andiçme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilir.

(2) Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde andiçme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcılan ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün andiçerler."

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Resmi GazeteSon DakikaMükerrerCumhurbaşkanı
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