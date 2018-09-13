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Rektörlük için 3 yıl profesör olma şartı kaldırıldı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, rektörlük için gereken 3 yıl profesör olma şartı kaldırıldı. Öğretim elemanı kadrolarına atamaların ise YüksekÖğretim Kurulu tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara ve usullere göre üniversitelerce yapılmasına karar verildi.

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Rektörlük için 3 yıl profesör olma şartı kaldırıldı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, rektörlük için gereken 3 yıl profesör olma şartı kaldırıldı. Öğretim elemanı kadrolarına atamaların ise YüksekÖğretim Kurulu tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara ve usullere göre üniversitelerce yapılmasına karar verildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:23
Rektörlük için 3 yıl profesör olma şartı kaldırıldı

'Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'nin 13 Eylül 2018 tarihli sayısında yayınlarak yürürlüğegirdi. Yayımlanan karara göre, öğretim elemanı kadrolarına atamalar, Yükseköğretim Kurulu tarafından (YÖK) çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre üniversiteler tarafından yapılacak.

Yapılan düzenleme ve değişiklik ile 10 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ‘açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları' başlıklı 11'inci maddesine yeni fıkra eklenerek öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı, niteliği ve öğrenci sayılarıyla yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.

Eklenen geçici maddeye göre de norm kadro yönetmeliği 60 gün içerisinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları (YÖK), atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden kullanabilecek.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne de rektör görevlendirmeleriyle ilgili bir hüküm eklendi. Bu kapsamda, kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde YÖK Başkanı tarafından rektör görevlendirmesi yapılabilecek. Yapılan görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilmek zorunda olacak.

Rektörlerin, en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanacağını belirleyen ilgili hükümden ‘en az üç yıl' ibaresi çıkarıldı. Buna göre, rektörler profesörler arasından atanacak. TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunma koşulu aranmayacak.

Kaynaklar; Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.09.2018 14:58
Anahtar Kelimeler:
rektörlük yıl profesör olma şartı kaldırıldı
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