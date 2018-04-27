Ramazan Pidesi Fiyatları Açıklandı (İstanbul ve Ankara'da Ramazan Pidesi Fiyatları)

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarının İstanbul ve Ankara'da yüzde 8 zam geldiğini 275 gram pidenin fiyatının 2 TL olarak belirlendiğini kilogramın 7 lira 20 kuruş olacak.

Ramazan Pidesi fiyatlarını İstanbul'da basın toplantısı düzenleyerek açıklayan Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek tüketimiyle ilgili, "Erkeklerimizin ve kadınlarımızın her gün ekmek tüketmesi gerekmektedir. Aksi takdirde vitamin eksiklikleri olur, parkinson hastalığına yakalanmış olursunuz. Ekmek tüketmek sağlıksız yaşam değildir. Erkeklerimizin 250 gram, bayanlarımızın 150-200 gram ekmek tüketmesi gerekiyor. " dedi.

Canan Karatay'a Sitem

Fırıncılar Federasyonu Başkanı, Canan Karatay'ın sürekli gündeme getirdiği 'Ekmek tüketmeyin, Zeytinyağ Tüketin' çağrısına değinerek 'Bizden Karatay hanıma ekmek yok. Bunu bıraksın, Zeytinyağı'nın da fazlası zararlıdır, her şeyin fazlası zararlıdır, ekmek yeteri kadar tüketilmelidir." dedi.

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