PTT Şubeleri Bayramda Açık Olacak Mı?

PTT Genel Müdürlüğü, önceki bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de bazı şubelerini açık tutma kararı aldı. PTT Genel Müdürlüğü, ramazan bayramı tatilinde açık tutacağı şubeleri belirledi. Arefe günü çalışacak şubelerin akşam 17:30'a kadar , bayramın iki ve üçüncü günü çalışacak şubelerin saat 10.00 ile 16.00 arasında çalışması kararlaştırıldı.

Memurlar.net isimli internet sitesinin elde ettiği genelgede ayrıca şu ifadelere yer verildiği görüldü :

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