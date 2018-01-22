PTT Sektörde Dünyanın Söz Sahibi Kurumları Arasına Girdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'nin bugün bankacılık hizmeti verdiği 1792 yerleşim yerinde PTT Bank dışında herhangi bir banka ya da finans kuruluşu olmadığını söyledi. 15 sene önce 7 kuruluşun 11 işlemini yapan PTT'nin günümüzde 396 kurum kuruluşun 552 ayrı işlemini yapmaya başladığını aylık bakıldığında 95 milyon işlem yaptığını söyeyen Bakan Arslan, PTT'nin Dünyanın sektöründe söz sahibi kurumları arasında yer aldığını söyledi.

Bakan Arslan, "PTT son dönemde hizmet ağını geliştirerek, birbirinden önemli projelerle kendini bu alanda da göstermiş durumda. İnternet ve teknolojinin tüm dünyayı etkisine alıp değiştirmesiyle, bu değişimin en fazla etkilendiği sektörlerin başında posta sektörü geliyor. PTT de bu değişimden ziyadesiyle faydalanmak ve değişimin öncüsü olmak adına önemli adımlar atıyor. bu noktada inovasyonu, teknolojiyi ve ülkeler arası iş birliklerini arttırarak, posta hizmetlerini çeşitlendirerek klasik yaklaşımları terk ederek sektörde dünyanın söz sahibi kurumları arasına girmiş durumda. Kendini, fiziki mekanları ve hizmet anlayışını yenileme 177 yıllık tarihi geleneğinden aldığı güçle bir dünya markası olma yolunda önemli mesafeler kat etti.

PTT, hizmeti ülkenin her yerine, en ücra noktasında dahi vatandaşın ayağına götürüyor. 2002 öncesi ülkemizde yaşanan krizlerle özellikle ilçelerde, kasabalarda gerek bankacılık gerekse finans hizmeti veren kuruluşlar tek tek kapandı. Buralarda vatandaşın hizmet ihtiyacını karşılamak adına ciddi açıklar oluştu. Bu açıkları kapatmak adına 2004 yılında PTT'ye bankacılık hizmeti yapma sorumluluğu verdiğimiz andan itibaren, yerleşim yerlerinde PTT bu hizmeti gördü.

PTT'nin bugün bankacılık hizmeti verdiği bin 792 yerleşim yerinde PTT Bank dışında herhangi bir banka veya finans kuruluşu yok. Nitekim başka bankalarının ATM'lerinin olmadığı 175 yerleşim yerinde de sadece PTT matiklerle hizmet veriliyor. Diğer yandan online işlem yaparak da vatandaşımızın yanında oluyoruz" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA