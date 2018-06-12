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PTT Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

PTT personel alımı başvuru sonuçları için adayların sabırsız bekleyişi devam ediyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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PTT Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

PTT personel alımı başvuru sonuçları için adayların sabırsız bekleyişi devam ediyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

12 Haziran 2018 Salı 11:13
PTT Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

PTT 5 bin kamu personeli alımı başvuru sonuçları bekleniyor.

PTT A.Ş. tarafından ge.tiğimiz ay yayımlanan ilanda önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan 5 bin adet yeni personel alımı yapılacağına yer verilmişti. İlanın yayımlanması ile on binlerce kişi PTT personel alımına başvuru yaptı. Başvurularda son günlere girilirken yapılan açıklamada başvuru sayısının toplamda 110 bini geçtiğine yer verildi. 

KPSS'siz 5 bin kamu personeli alımı için başvurular 21 Mayıs günü sona erdi. Başvuruların sona ermesinin üzerinden 22 gün geçmesine rağmen hala sonuçlar açıklanmadı. Başvuru yapan adaylar ise sonuçların bir an önce açıklanmasını ve yazılı sınav tarih ile yerlerinin belli olmasını istiyor. 

Ancak PTT tarafından bu konuda henüz bir açıklama gelmedi. Açıklamanın bir an önce gelmesi gerekiyor. Yazılı sınavlara çalışan adaylar, aynı zamanda KPSS'ye de hazırlanıyor. Adaylar yazılı sınav tarihinin duyurulmasını istiyor. Başvuru yapanlar, buna göre çalışmalarını şekillendirecek.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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