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PTT Personel Alımı Konusunda Flaş Gelişme KPSS Şartı Kalktı!

PTT'nin beklenen yönetmeliği bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre PTT personel alımlarında yazılı ve sözlü sınavları bazı kurum ve kuruluşlar gibi kendi bünyesinde yapacak. 

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PTT Personel Alımı Konusunda Flaş Gelişme KPSS Şartı Kalktı!

PTT'nin beklenen yönetmeliği bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre PTT personel alımlarında yazılı ve sözlü sınavları bazı kurum ve kuruluşlar gibi kendi bünyesinde yapacak. 

23 Ocak 2018 Salı 10:20
PTT Personel Alımı Konusunda Flaş Gelişme KPSS Şartı Kalktı!

PTT Personel Alımı Konusunda Flaş Gelişme KPSS Şartı Kalktı! 

PTT'nin beklenen yönetmeliği bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre PTT personel alımlarında yazılı ve sözlü sınavları bazı kurum ve kuruluşlar gibi kendi bünyesinde yapacak. 

Başvuru için KPSS şartı aranmayacak. PTT'nin sözleşmeli personel yönetmeliğine göre başvuruda bulunacak adayların 18 yaşını tamamlamış 35 yaşını aşmamış olması, askerlikle ilişiğinin olmaması, daha önce disiplin cezası almamış olması gerekiyor. Personel alımında öğrenim şartı, yabancı dil, deneyim ve boy kilo gibi özellikler ilanlar yayımlanacağı sırada yönetim kurulunca belirlenerek açıklanacak. 

Sözleşmeli Personel istihdamına ilişkin söz konusu yönetmeliğe göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

PTT Personel alımlarıyla ilgili tüm süreci yakından takip etmek ilgili haberleri cep telefonunuza bildirim olarak almak için TIKLAYIN.

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KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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PttPTT Personel AlımıPTT Personel Alımları
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ses 5 saat önce

Niye yani ben yıllar once lise bitti hiç iş bulamadım ama 1994sivorfa başlangıcın 4 yıl özel sektörde oldu sonra iş yeri kapandı yaş 47. Bizim gibi ileride alsanız sigortamizi tamamlardik 1971. Doğumluyum işlerinde düşünün yaş sınırı konağın

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Yusuf 38 dakika önce

Kpss yi kaldırın kardeşim zaten işe yaradığı yok 5 milyon kişi kpss ye giriyor aldığınız 2500 kişi engelli kpss sinden az kişi girmesine rağmen 5000 kişi alıyorsunuz üniversiteleride kaldırın onlarda artık işe yaramıyor nasıl olsa sertifika diplomadan daha daha çok işe yarıyor.

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