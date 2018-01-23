PTT Personel Alımı Konusunda Flaş Gelişme KPSS Şartı Kalktı!

PTT'nin beklenen yönetmeliği bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre PTT personel alımlarında yazılı ve sözlü sınavları bazı kurum ve kuruluşlar gibi kendi bünyesinde yapacak.

Başvuru için KPSS şartı aranmayacak. PTT'nin sözleşmeli personel yönetmeliğine göre başvuruda bulunacak adayların 18 yaşını tamamlamış 35 yaşını aşmamış olması, askerlikle ilişiğinin olmaması, daha önce disiplin cezası almamış olması gerekiyor. Personel alımında öğrenim şartı, yabancı dil, deneyim ve boy kilo gibi özellikler ilanlar yayımlanacağı sırada yönetim kurulunca belirlenerek açıklanacak.

Sözleşmeli Personel istihdamına ilişkin söz konusu yönetmeliğe göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

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KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA