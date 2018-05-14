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PTT Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı mı? Başvuru Nasıl Yapılacak?

PTT 5 bin kamu personeli alımı başvuruları için geri sayım sona eriyor. Başvurular bugün başlıyor. Peki başvuru ekranı açıldı mı? PTT personel alımı başvuru ekranına nasıl giderim?

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PTT Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı mı? Başvuru Nasıl Yapılacak?

PTT 5 bin kamu personeli alımı başvuruları için geri sayım sona eriyor. Başvurular bugün başlıyor. Peki başvuru ekranı açıldı mı? PTT personel alımı başvuru ekranına nasıl giderim?

14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:43
PTT Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı mı? Başvuru Nasıl Yapılacak?

PTT KPSS şartsız 5 bin kamu personeli alımı için başvurular başladı mı?

Geçtiğimiz gün yayımlanna PTT 5 bin personel alım ilanında başvuruların 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı belirtilmişti. 14 Mayıs'ın gelmesi ile birlikte memur adayları başvuru ekranının açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Ancak PTT personel alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. 

Baı internet siteleri, sabahın erken saatlerinde başvuruların başladığını memur adaylarına duyurdu. Başvurular bugün başlayacak ancak, başvuru ekranı hala açılmadı. Ekranın önümüzdeki dakikalarda açılması bekleniyor.
 

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.05.2018 08:49
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