PTT Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı mı? Başvuru Nasıl Yapılacak?

PTT KPSS şartsız 5 bin kamu personeli alımı için başvurular başladı mı?

Geçtiğimiz gün yayımlanna PTT 5 bin personel alım ilanında başvuruların 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı belirtilmişti. 14 Mayıs'ın gelmesi ile birlikte memur adayları başvuru ekranının açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Ancak PTT personel alımı başvuru ekranı henüz açılmadı.

Baı internet siteleri, sabahın erken saatlerinde başvuruların başladığını memur adaylarına duyurdu. Başvurular bugün başlayacak ancak, başvuru ekranı hala açılmadı. Ekranın önümüzdeki dakikalarda açılması bekleniyor.



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Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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