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PTT Merkezinde Patlama! Yaralılar Var

Konya'dan son dakika haberi geldi... Konya'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde yer alan kargo bölümünde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi... İşte detaylar...

PTT Merkezinde Patlama! Yaralılar Var

Konya'dan son dakika haberi geldi... Konya'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde yer alan kargo bölümünde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi... İşte detaylar...

24 Ocak 2019 Perşembe 09:56
PTT Merkezinde Patlama! Yaralılar Var

Konya'dan son dakika haberi geldi... Konya'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde yer alan kargo bölümünde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi... İşte detaylar...

Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan olay, bugün saat 09:10'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi.

Jandarma'ya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:30
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