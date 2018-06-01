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PTT KPSS'siz 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımıyla İlgili Flaş Gelişme!

PTT 5 Bin kişilik sözleşmeli personel alımı sırasında yaşanan sınav ücreti aksaklıklarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Başvuru yapamayanların ücreti iade edilecek.

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PTT KPSS'siz 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımıyla İlgili Flaş Gelişme!

PTT 5 Bin kişilik sözleşmeli personel alımı sırasında yaşanan sınav ücreti aksaklıklarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Başvuru yapamayanların ücreti iade edilecek.

01 Haziran 2018 Cuma 10:34
PTT KPSS'siz 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımıyla İlgili Flaş Gelişme!

PTT 5 Bin kişilik sözleşmeli personel alımı sırasında yaşanan sınav ücreti aksaklıklarıyla ilgili resmi açıklama geldi. PTT ücretini yatırmasına rağmen başvuru gerçekleştiremeyen adayların ücretlerini geri ödeyecek.

Söz konusu durumdan muzdarip 30 bin kişi olduğu belirtildi.  PTT'den yapılan duyuruda 2018 1 personel alımıyla ilgili, "Şirketimizin 2018/1 personel alımına başvuran bazı adayların yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücretini yatırdığı, bazılarının da ilanda belirtilen şartları taşımadıkları halde sınav ücretini yatırıp sınava başvurmadığı tespit edilmiştir. Yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıran adaylar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde sınav ücreti yatıranlardan başvuru yapmayan adayların sınav ücretleri PTT Merkezi ve Şubelerinden 01 Haziran 2018 - 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında iade edilecektir.

Buna göre; Yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıran adayların, herhangi bir PTT Merkezine ya da Şubesine, sınav ücreti iade edilmesi talebine ilişkin dilekçe, sınav ücreti yatırdığına dair ödeme belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi ile başvuru yapması, İlanda belirtilen şartları taşımadıkları halde sınav ücretini yatırıp başvuru yapmayan adayların ise sadece T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi ile başvuru yapması, Halinde sınav ücretleri iade edilecektir. Kamuoyuna duyurulur..." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.06.2018 10:37
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PttPtt Kpss şartsızPtt Kpss şartsız Personel Alımı
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Ipek 60 dakika önce

Sinavin bile ne zaman olacağı belli degil. PTT 2016 daki gibi işini savsaklayarak yapip insanlari oyalayarak yine bosuna umitlendirecek gibi his var icimde ya hadi hayirlisi..

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