PTT'de İlanı Bekleyenler! PTT'de Flaş Gelişme!

Onbinlerce vatandaş PTT tarafından yayınlanacak personel ilanını beklerken PTT'de flaş bir gelişme yaşandı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, görevden alındı. Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre, görevden alınan Bozgeyik'in yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir getirildi.



Söz konusu görevden alma kararının gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

AYSEL KANDEMİR KİMDİR?

Kayseri doğumlu Aysel Kandemir, PTT Genel Müdürü olmadan önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütüyordu. Kandemir, üniversite öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde(ODTÜ) yaptı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansını 'Bilişim Hukuku' alanında Ankara Haccettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Kandemir evli ve 2 çocuk annesi.

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