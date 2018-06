PTT 5 Bin Personel Alımıyla İlgili Flaş Gelişme!

PTT'nin 5 bin sözleşmeli personel alımı için yazılı sınav tarihi netleşti. PTT'den yapılan duyuruda şirketin personel ihtiyacının karşılanması için gerçekleştirilecek sınavın 12 Ağustos'ta yapılacağı, ilgili sınavın Gazi Üniversitesi'nde olacağı belirtildi. Şirket açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi :

İŞTE PTT A.Ş.'NİNYAPTIĞI AÇIKLAMA

1. Şirketimizin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılacak olan Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT'de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) yazılı sınavları, Gazi Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

2. Yazılı sınavlar, 12.08.2018 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacaktır.

3. Yazılı sınav yeri, tarihi ve saati 02.08.2018 tarihinde http://gazi.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve adayların cep telefonlarına gönderilecektir.

4. Adaylar sınav giriş belgelerini 02.08.2018 tarihinden itibaren http://gazi.edu.tr internet adresinden temin edeceklerdir.

5. Sınava girişlerde kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmelerin yapılabilmesi için sınava girecek adaylar sınav başlama saatinden en az 30 dakika öncesinde sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

6. Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.

7. Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

8. Sınavda soru kitapçığı ve optik formlar üzerindeki bilgiler her aday için kodlanmış olarak adaylara dağıtılacaktır.

9. Adaylar sınava alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir.

10. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonunda hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 10 dakika kala sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır.

11. Aday, cevap kağıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

12. Sınava giren bütün adaylar için puan hesaplamasında (Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100) formülü kullanılacak ve yazılı sınav puanı buna göre hesaplanacak olup sınav puanında herhangi bir yuvarlama yapılmayacaktır.

13. Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.

14. Sınavda 100 (yüz) soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) testlerden oluşan ve A-B şeklinde hazırlanacak olan soru kitapçıkları kullanılacaktır.

15. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümündeki A seçeneğini, B kitapçığını kullanıyorsa B seçeneğini işaretleyecektir. Adaylar cevaplarını cevap kağıdının ilgili seçeneğini bularak taşırmadan işaretleyecektir.

16. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır.

17. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

18. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

19. Sınav esnasında kopya çekildiğinin tespit edilmesi veya bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

20. Sınav bitiminden sonra adaylar soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon görevlilerine şahsen teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. Teslim edilmeyen evrak nedeniyle adayın sınavı geçersiz sayılacak ve aday hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.

21. Sınav soruları ve cevap anahtarı 14.08.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

22. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

23. Yapılacak itirazlarda adayların;

1. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasını yer aldığı bir dilekçe olmalıdır,

2. İtiraz Ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır,

3. İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır,

4. İtirazlar sınav takviminde belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

24. Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

25. Sınav sonuçları http://ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

26. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile yazılı sınav sonucunun yayınlandığı günü takip eden yedi gün içinde gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlarda 23 üncü maddede belirtilen hususlara uymak zorundadır.

SINAVDA BAŞARILAR DİLERİZ...