PTT 5 Bin Personel Alımı Yazılı Sınavı 12 Ağustos'ta

PTT 5 bin personel alımı sınavı bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda PTT, KPSS puan şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana 100 bindne fazla kişi başvuru yaptı. Yoğun başvuru sonrası sınav tarihleri beklenmeye başladı. Sınav tarihleri beklenirken geçtiğimiz gün PTT bir açıklama yaptı ve sınavı Gazi Üniversitesi'nin yapacağını duyurdu.

Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT'de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) kadroları için yapılacak sınav 12 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere toplamda 17 farklı ilde gerçekleştirilecek olan sınavda, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 dakika olacak ve sınavlar 10.00'da başlayacak.

SINAV YERLERİ 2 AĞUSTOS'TA

PTT personel alımı sınav yerleri, 2 ağustos günü yayımlanacak. sınav giriş yerleri yayımlandığı anda KPSSCAFE'de olacak.

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