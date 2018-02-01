Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Açıklamasına Adnan Oktar'dan Sert Cevap: "Sen önce.."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar hakkında önceki gün çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Adnan Oktar ise yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Erbaş'ın bu sözlerine cevap verdi.

Adnan Oktar hakkında, “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” diyen Prof. Dr. Ali Erbaş'a Adnan Oktar'dan küstah bir yanıt geldi.

Sahibi olduğu kanalda konuşan Adnan Oktar, ''Ölçümüz Kuran ve sünnettir. Türkiye'de her görüşten insan var. Herkes senin görüşünde olmaz. Ben kimseyi zorla kendi inancıma sokamam. Bu karışma mantığı makul bir şey değil. Türkiye'deki genelevlerin kapanması için uğraşacaksın. 200 bin kadın genelevlerde satılıyor. Diyanet bununla ilgili açıklama yapmıyor. Günde 3 milyon Türk evladı oraya fuhuş için gidiyor. Hafta sonları da 5 milyon kişi gidiyor. Bunlara karışmayıp başka konulara karışırsan olmaz. En büyük haram bu'' ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Türkiye'de 200 bin kadın orada satılıyor ve Diyanet'in maaşları oradan ödeniyor. Sen de o maaşı alıyorsun. Şimdi bunun üzerine gideceksin. Dürüst olacaksın. hayali değil somut şeylerle mücadele edeceksin. Her yerde kumar oynanıyor Milli Piyango, Spor Toto, At yarışı. Diyanet İşleri olarak tek kelime etmiyorsun. Çıtını çıkarmıyorsun. Oradan da vergiler alınıyor. Hocaların senin maaşın ödeniyor. Şarap fabrikaları haramdır demen lazım. Bankada faiz bunlar haramdır. Gariban insanlardan faiz alınmaz. Sen nasıl Diyanet İşleri Başkanısın''

''Bir kere ben hoca felan değilim'' diyerek sözlerini sürdüren Adnan Oktar, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: "Koskoca insansın sakalından utan. Samimiyetsiz konuşma. TRT'de öğrendik dansözleri. Hala da devam ediyor.''

Ali Erbaş'ın Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş”

Kpsscafe.com.tr | Ankara