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Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!

Yozgat Sarıkaya'da korkutan kaza, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yoldan çıkan portakal yüklü Tır bir binaya daldı. Kazada sürücü yaralandı. Detaylar geldi...

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Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!

Yozgat Sarıkaya'da korkutan kaza, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yoldan çıkan portakal yüklü Tır bir binaya daldı. Kazada sürücü yaralandı. Detaylar geldi...

26 Ocak 2018 Cuma 18:50
Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!

Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!


Yozgat Sarıkaya'da korkutan kaza, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yoldan çıkan portakal yüklü Tır bir binaya daldı. Kazada sürücü yaralandı. Detaylar geldi...

Sarıkaya ilçesindeki kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi. 

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde iki katlı bir binaya çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kayseri'den Yozgat istikametine seyreden Ü.K yönetimindeki tır, Sarıkaya ilçe merkezinde kontrolden çıkarak eski Süt Birliği binasına daldı.

Kazada yaralanan sürücü , Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle tırın dorsesinde bulunan portakallar yola saçıldı. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye erleri yola dökülen portakalları topladı. Sürücünün Sarıkaya Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Son Güncelleme: 26.01.2018 18:58
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Yozgatta KazaYozgat KazaYOZGAT
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