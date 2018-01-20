POMEM'lere Polis Alımı Yönetmeliği Değişti-20 Ocak 2018 Resmi Gazete

POMEM'lere giriş yönetmeliğinde yapılan bazı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinde şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“l) Diploma: Önlisans ve lisans diplomasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “POMEM’lere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “önlisans,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca POMEM’lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Lisans diplomasının” ibaresi “Diplomanın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Mülakat sınav komisyonu Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:”

“d) Mülakat sınav komisyonu; birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “giriş puanına göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylar için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına “adayların yerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “önlisans ve lisans mezunları için ayrı ayrı belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından takip edilecek bu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi ile yürürlüğe girer.

Kpsscafe.com.tr | Ankara