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POMEM'lere Polis Alımı Yönetmeliği Değişti-20 Ocak 2018 Resmi Gazete

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre POMEM'lere polis alımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

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POMEM'lere Polis Alımı Yönetmeliği Değişti-20 Ocak 2018 Resmi Gazete

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre POMEM'lere polis alımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:03
POMEM'lere Polis Alımı Yönetmeliği Değişti-20 Ocak 2018 Resmi Gazete

POMEM'lere giriş yönetmeliğinde yapılan bazı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinde şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“l) Diploma: Önlisans ve lisans diplomasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “POMEM’lere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “önlisans,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca POMEM’lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Lisans diplomasının” ibaresi “Diplomanın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Mülakat sınav komisyonu Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:”

“d) Mülakat sınav komisyonu; birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “giriş puanına göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylar için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına “adayların yerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “önlisans ve lisans mezunları için ayrı ayrı belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından takip edilecek bu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi ile yürürlüğe girer.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 21.01.2018 09:53
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Yorumlar
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Hamza yıldırım 1 gün önce

Pöh alımında da böyle mi olacak

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Pöh 24 saat önce

Şimdi lise mezunu alımı olmayacak mı kafam karıştı vAllahi hüsrana uğramış gibiyim

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Ramazan 23 saat önce

önlisans okurken bu durumu kaç yıldır bekledim 75 aldım böyle alım yapılmadı.Şimdi fakülte mevzunu oldum lisans kpss puanım yok ortada kaldım 2 yılım heba olucak.İnşAllah bu yıl ki pomem alımını 2018 kpss ye bağlarsınız.

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mehmet memfi 22 saat önce

30 yaş ile alakalı bir gelişme yok. En azından 30 yaşını aşmamış olmak olsaydı

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Ali 19 saat önce

Ön lisans mezunuyum pomen olarak mı alacaklar yani artık ön lisans mezynlarını da tam olarak anlamadım maddelerdeki değişiklikleri ve ön lisans için yaş sınırı nedir aydınlatır iseniz sevinirim teşekkürler.

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Ahmet 16 saat önce

Yaş şartı esnetilmeyecek yine sanırım. Lisans mezunu adaylar yıllarca fetö yüzünden Emniyet Teşkilatına giremedi. Devlet büyüklerimiz bu durumu göz önünde bulundurup yaş şartını 1-2 yıl da olsa geçici süreyle 35 e çıkaramazlar mı? Bu değişikliğin yapılmasını Devlet büyüklerimizden istiyoruz, lütfen artık biz lisans mezunlarının da sesini duyun.

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Ahmet 10 saat önce

31 aralık tarihini lutfen kaldırın sinava girmemizi engelliyor

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Arslan 3 saat önce

Ben bu devletin niyetini çözdüm. İşine ne geliyosa onu yapıyor. 15 temmuz da ozel hareket daire başkanlığı bombalandi ve 50 ye yakın polisimiz şehit edildi. Sonradan direk 10 bin polis ilanı yayımlandı.Şunu solemek lazım İçişleri Bakanı Sayın süleyman soylu 2017 Nisan ayında lise mezunu polis ozel hareket alimına devam edeceğiz demişti. Size söylüyorum kardeşlerim verilen Söz namus değil midir ?

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