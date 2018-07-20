POMEM Müdürünün O Sözleri Aydınlık ve Sözcü Gazetesinin Manşetinde

Önceki gün Kayseri POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende kürsüye geçen Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver'in sözleri byük alkış topladı. Bu sözler bugün iki gazetenin manşetine geldi.

Okuldaki eğitim süresince, öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirip, geliştirdiğine yürekten inandıklarını ifade eden Tanrıver, "Size sağlanan tüm imkanlardan olabildiğince yararlandınız. Artık, çalışacağınız yerlere atanacaksınız. Okulumuzda almış olduğunuz bilgi ve beceriler size, meslek hayatınız süresince yeterli olmayabilir. Meslek hayatınız boyunca sürekli kendinizi geliştirecek, devamlı okuyacaksınız. Sizlere görev, yetki ve sorumluluk veren tüm kanunları en iyi şekilde bilecek, meslek hayatınıza uygulayacaksınız." dedi.

"BOCALAYACAK, ZORLANACAK ASLA PES ETMEYECEKSİNİZ"

Tören sonunda çekilecek kurayla görev yerleri belirlenecek öğrenicilere meslek hayatları boyunca devlete sadakatten ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Tanrıver, şunları kaydetti:

"Gerek meslek, gerekse sivil hayatınızda asli görevlerinizden olan; yoksula, düşküne, garibana, yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeyi, kendinize düstur edineceksiniz. Sevgili gençler, herkesin mutlaka bir hedefi olmalıdır. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada, aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacak, pes etmeyeceksiniz. Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız.

"HELE HELE HİÇBİR CEMAATE BAĞLI OLMAYACAKSINIZ"

Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceksiniz. Hakkınızı da haddinizi de bileceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız.

Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir. Hiç kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz. Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alacaksınız."

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