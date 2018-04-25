POMEM Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alımı Mülakatları Başladı

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 22. dönem kapsamında 10 bin polis alımı için mülakatlar başladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada 22. dönem POMEM kapsamında mülakata girmeye hak kazanan adayların seçim aşamalarına gireceği yer ve tarih bilgisi ile parkur bilgisi paylaşılmıştı. Açıklamanın gelmesinin ardından adaylar bu haftabaşı itibariyle POMEM mülakatlarına girmeye başladı. Önsağlık ve fiziki yeterlilik sınavlarına girecek adaylar, bu aşamaları geçmesi halinde daha sonraki tarihlerde yapılacak sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak.

POMEM'de önsağlığı geçen adaylar aşağıdaki parkura alınıyor ve sınava tabi tutuluyor.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 51 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar.

SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

POMEM mülakatları sona erdikten sonrasi bir ay içinde sözlü mülakat yer ve tarihlerinin açıklanması bekleniyor.

YENİ POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz gün açıklama yapan İçişleri Bakanı süleyman Soylu, yeni dönem POMEM alımlarının Eylül'de olacağını ve 10 bin polis alımı yapılacağını söylemişti.

POMEM mülakatlarına giren adaylar, tecrübe ve mülakat ile ilgili önemli bilgileri aşağıdaki yorum kısmına yazabilir, diğer adaylarla bilgi alışverişi yapabilir ve henüz mülakata girmeyenlere yol gösterebilirler.

YENİ POMEM DUYURUSU GELDİĞİ ANDA VE POMEM POLİS ALIMI MÜLAKAT SÜRECİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

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