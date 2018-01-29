POMEM 13 Bin Polis Alımı Sözlü Mülakatları Başladı (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

POMEM 13 bin polis alımı sözlü mülakatları bugün başladı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular geçtiğimiz yıl alınan ve fiziki yeterlilik sınavları yapılan 21. dönem POMEM lisans ve önlisans mezunu 13 bin polis alımında sözlü mülakat süreci bugün itibariyle başladı. Sözlü sınavların başlaması ile birlikte adaylar sözlü sınavlarda daha önce çıkan soruları, bu yıl sorulan soruları ve sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak önceki yıllarda yapılan POMEM'lerde sözlü sınavda adaylara sorulan soruları takipçilerimiz ile paylaşıyoruz.

# Hukuk sisteminin başı kimdir?

# Bayrağında hilal resmi olan 5 ülke hangisidir?

# İsrailin resmi dini nedir?

# Türklerin islamiyeti kabul etmesinde eski inanışların nasıl bir etkisi oldu?

# Hukuk üstün olmayan bir ülkede hangi problemler yaşanır?

# Üniter devletin tanımı nedir?

# Türkçenin resmi dil olduğu 4 ülke hangisidir?

# Neden polis olmak istiyorsunuz? Sebeplerini sayın.

# 15 temmuz hakkında ne düşünüyorsunuz?

# Hukuki olay nedir? Örnek veriniz.

# Anayasa mahkemesinin görev ve sorumulukları nelerdir?

# Demokrasi nedir? Açıklayın.

# Güçler ayrılığı nedir? Örnekler verin.

# Ohal ve sıkıyönetim arasındaki farklar nelerdir?

# Organize suç nedir?

# Terör örgütlerinin amaçları nelerdir?

# Batı dünyasında yabancı düşmanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

# Gelir dağılımındaki düzensizlik nedir?

# Toplumsal sınıflandırma nedir? Örnek veriniz.

# Uyuşmazlık mahkemesi nedir?

# Nükleer enerji hakkında düşünceleriniz?

# İş güvenliği nedir? Açıklayın.

# Türkiye de en uzun gündüz ve gecesi ne zaman?

# Deyim ve atasözü arasındaki fark nedir? Örnekler verin.

# Üniversitede hangi yurtlarda kaldın?

# 17-.25 Aralık süreci hakkında ne biliyorsun? Düşüncelerin neler?

Uyarı: Öncelikle adayların mülakata takım elbise ile gitmesi ve saç sakal tıraşlı olması gerekmektedir. Genel görünüm düzgün olmalı. Mülakatta sadece sorulan sorulara cevap verilmesi, gereksiz söylemlerden kaçınılmalıdır?

POMEM Mülakatlarına giren adaylar, aşağıda bulunan yorum kısmına kendilerine sorulan soruları yazabilir, diğer adaylarla bu soruları tartışabililer.

Mülakat Sonuçları

POMEM Mülakat sonuçları ile ilgili Polis Akademisinden bir tarih verilmedi. Bugün başlayan POMEM mülakatları, 10 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sözlü sınavın sona ermesinin ardından sonuçların Ocak ayı sonu gibi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Mülakat sürecinden ve sonuçlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini takipte kalın.

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